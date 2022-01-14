Так, 51-летняя Билык в программе "Мой секрет" рассказала ведущей Маше Ефросининой, что произошло между ними с Вакарчуком. Певице до сих пор больно вспоминать.

Конфликт между звездами вспыхнул сразу после гибели Кузьмы Скрябина в 2015 году (разбился на машине в Днепропетровской области). По словам Билык, Вакарчук буквально "украл" их со Скрябиным хит "Мовчати".

"Это меня очень обидело... Я впервые об этом говорю. Слава Вакарчук, когда это произошло, сразу схватил нашу песню и побежал в студию писать и петь. Ничего у меня не спросил, - раздосадовано рассказала Ирина, - Когда на концерте на 40 дней во Дворце спорта спросили, кто будет петь "Мовчати", я говорю: "Я спою". Мне сказали, что Слава тоже хочет петь. Мы еще спорили, кто какую строчку будет петь!"

Билык добавила, что Вакарчук якобы запретил коллективу группы "Скрябин" играть вступление к "Мовчати" во время концерта-памяти.

"Ну кто так делает! Это трагедия именно этой группы. Он сказал, что будет сам играть на рояле. Мне было очень жаль ребят, это их боль, их фронтмен... Я молчала все эти годы. Надо, чтобы люди знали, что так нельзя делать", - призналась Билык.

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