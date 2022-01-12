Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина Билык официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым.

Так, на этот раз Ирина Билык пришла в студию программы "Мой секрет", где ответила на вопрос Маше Ефросининой относительно своего страстного поцелуя с Виталием Козловским, который состоялся на его Дне Рождения.

"О боже...Я помню этот день. Первое, что у меня может быть с Козловским? Я иногда думала, что красивый мужчина, нужно попробовать как с ним целоваться. И такая раз, и попробовала, но так...попробовала, и всё, хватит. Но Козловский классно целуется", — прокомментировала Ирина Билык.

Маша Ефросинина напомнила, что певице надо ответить, какого цвета помада была у неё в этот момент.

"Розовая, наверное, я еще боялась, что его вымажу. Но мне было всё равно", — ответила на вопрос Ирина Билык.

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