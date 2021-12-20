Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный продюсер Владимир Завадюк, который уже девятый сезон подряд работает над созданием популярного вокального шоу "Голос країни" показал бекстейдж и последние приготовления к съемкам первого выпуска 12 сезона.
Как видим, в новом сезоне "Голосу країни" будут уже знакомы многим декорации - большая рука с микрофоном. Также продюсеры решили добавить несколько новинок.
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Так, в новом сезоне впервые используют международный логотип проекта.
"В этом сезоне мы впервые используем и международный логотип thevoice. Наша адаптация "Голосу країни" много раз была примером для других стран во всем мире. И это благодаря команде", - сказал Завадюк.
Кроме этого, продюсер показал, как будет выглядеть дорога на сцену и сама сцена.
Напомним, что тренерами нового сезона "Голосу країни" станут Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.
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