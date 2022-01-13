Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво потратил весь день на поиски машины. Он хотел купить себе электрокар, но в салонах с автомобилями вышла какая-то заминка с теми моделями, которые он хотел.
После неудачных поездок по салонам уставший Эктор записал видеообращение к поклонникам, рассказав о том, насколько сильно он вымотан.
«Я очень голодный сейчас и хочу сейчас устроить себе релакс», - признался Хименес-Браво.
Позже он засветил на видео огромный кусок «Наполеона», который поливал сгущенкой. Выглядел ресторатор уставшим, но очень счастливым. После вкусного ужина он поспешил в аэропорт на самолет до Киева.
«Диета сегодня на паузе», - коротко подписал видео шоумен.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Репяхова рассказала о беде, которая случилась с ней и ее сыном на отдыхе: "Хоть папа наш держится"
"Мастер Шеф" Мартыновская, которой пророчат роман с Ярославским, пошутила над своим выбором мужчин: "Вова не обидится?"
Звезда "проклятого" сериала ушел из жизни при загадочных обстоятельствах: первые детали трагедии
Неприятностями закончился для Евгения Кота концерт Кароль, выяснились подробности: "На сцену больше я не вышел"
Отметим, что Эктор Хименес-Браво очень активно занимается спортом и следит за своим питанием. По словам ресторатора, спорт помог ему начать жизнь заново.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво затронул тему беременности Могилевской: «Такое лучше…».
Ранее Politeka сообщала, Хименес-Браво рассказал секрет необычной кутьи: "Кокос и ликер - это...".
Также Politeka рассказывала, что Эктор Хименес-Браво заговорил о своем "настоящем" возрасте: "Через пару дней...".