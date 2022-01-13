Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво потратил весь день на поиски машины. Он хотел купить себе электрокар, но в салонах с автомобилями вышла какая-то заминка с теми моделями, которые он хотел.

После неудачных поездок по салонам уставший Эктор записал видеообращение к поклонникам, рассказав о том, насколько сильно он вымотан.

«Я очень голодный сейчас и хочу сейчас устроить себе релакс», - признался Хименес-Браво.

Позже он засветил на видео огромный кусок «Наполеона», который поливал сгущенкой. Выглядел ресторатор уставшим, но очень счастливым. После вкусного ужина он поспешил в аэропорт на самолет до Киева.

«Диета сегодня на паузе», - коротко подписал видео шоумен.

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Отметим, что Эктор Хименес-Браво очень активно занимается спортом и следит за своим питанием. По словам ресторатора, спорт помог ему начать жизнь заново.

эктор хименес-браво, скрин

Напомним, что Эктор Хименес-Браво затронул тему беременности Могилевской: «Такое лучше…».

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