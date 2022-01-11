Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 49-річний Ектор Хіменес-Браво відповів на запитання своїх шанувальників. Шоумен дуже активно веде свої соціальні мережі, намагаючись взаємодіяти з аудиторією.
"Могилевська вагітна від вас?",- поцікавилися у шоумена шанувальники.
"Таке краще питати особисто у Наталії Могилевської",- підписав відео Ектор, грайливо посміхаючись.
Зазначимо, що нещодавно ресторатор згадував, як у ЗМІ писали про те, що Наталія Могилевська від нього вагітна. Такі чутки ходили ще в 2014 році. Тоді преса писала, що у зірок роман і навіть повідомляла, що Могилевська буде народжувати в Канаді, де у ресторатора є будинок.
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Крім цього, Ектор Хіменес-Браво зізнався шанувальникам, що у нього були стосунки з дівчиною, яка молодша за нього на 20 років.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво засвітив дороге авто і будинок під Києвом:"поєднали приємне з корисним".
Ще Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво показав яскраву крихітку, яка носить його прізвище: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розповів українцям, що його дратує: "найбільше...".