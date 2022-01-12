Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ектор Хіменес-Браво під час зйомок програми "Майстер Шеф" вирішив розповісти, скільки років йому виповнитися через кілька днів. Варто відзначити, що день Народження у шеф-кухаря 14 Січня.

"Друзі, через пару днів мені буде 25. Багато людей кажуть, що мені буде 50, не правда, не вірте цьому. Мені буде 25 років", - заговорив Ектор Хіменес-Браво.

Як відомо, насправді Ектору Хіменес-Браво виповниться 50 років.

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