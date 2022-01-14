Популярная певица Надя Дорофеева прогулялась по пляжу в Мексике в просвечивающемся белом платье и объяснила, по какому случаю его надела.

Как пишет Politeka.net, артистка порадовала поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Сейчас Дорофеева находится в мексиканском Тулуме, где отдыхает со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом. Парочка вовсю наслаждается местным колоритом и не забывает радовать фанатов яркими кадрами.

На новых фото Дорофеева показала себя на пляже. На фоне можно было увидеть море, песок, пальмы и живописное закатное небо. Сама певица была одета в эффектное белое платье из такой тонкой ткани, что она просвечивалась, придавая образу Нади легкой игривости.

Дорофеева приспустила наряд с одного плеча и разбавила женственный образ черными кедами и кепкой, которую надела задом наперед.

«На свидание», - подписала фото Надя.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Какая женственная безумно красивая», «Образ Мальвина, в обработке Нади! Как вы прекрасны девушка», «Лучшее что можно увидеть в жизни это глаза Нади, такого вы ещё точно не видели», «Додо на стиле», «Дикий Ангел», «Красотка ты лучшая», - пишут люди.

Напомним, продюсер "Голосу країни" пояснил, почему в тренерском кресле Дорофеева, а не Кароль.

Как сообщала Politeka, Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности.

Также Politeka писала, что Дорофеева пожаловалась на «недостаток» отдыха в солнечной Мексике.