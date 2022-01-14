Как пишет Politeka.net, артистка порадовала поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Сейчас Дорофеева находится в мексиканском Тулуме, где отдыхает со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом. Парочка вовсю наслаждается местным колоритом и не забывает радовать фанатов яркими кадрами.
На новых фото Дорофеева показала себя на пляже. На фоне можно было увидеть море, песок, пальмы и живописное закатное небо. Сама певица была одета в эффектное белое платье из такой тонкой ткани, что она просвечивалась, придавая образу Нади легкой игривости.
Дорофеева приспустила наряд с одного плеча и разбавила женственный образ черными кедами и кепкой, которую надела задом наперед.
«На свидание», - подписала фото Надя.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Какая женственная безумно красивая», «Образ Мальвина, в обработке Нади! Как вы прекрасны девушка», «Лучшее что можно увидеть в жизни это глаза Нади, такого вы ещё точно не видели», «Додо на стиле», «Дикий Ангел», «Красотка ты лучшая», - пишут люди.
Напомним, продюсер "Голосу країни" пояснил, почему в тренерском кресле Дорофеева, а не Кароль.
Как сообщала Politeka, Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности.
Также Politeka писала, что Дорофеева пожаловалась на «недостаток» отдыха в солнечной Мексике.