Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые сейчас отдыхают в Мексике, делятся новыми кадрами и порой подшучивают над пользователями Сети, передает Politeka.net.
«Блииин, так скучаю по тёплым вещам», - написала певица в новом посте.
Надя Дорофеева позировала в красном купальнике и розовой кепке, которую надвинула на глаза.
Пост собрал массу комментариев.
«Видно по твоему лицу», «Соскучилась по холоду?», «Лето оно такое😂 теплые вещи не заходят в чат», «Очень красивая 😍❤️ Обожаю тебя», «Ахах, наслаждайся теплом и солнышком) в Украине холодно очень особенно в Киеве и Чернигове до -10; -15 ночью», «Зато волосы и губы не обветриваются», «Неправда», - пишут в комментариях.
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Отметим, ранее Дорофеева рассказівала, что в Тулуме для нее просто идеальная погода.
"Ну не знаю как там в другое время - но в январе это просто кайф. Мне не жарко и не холодно. ПРИКИНЬТЕ! А я как раз из тех, кому то жарко, то холодно", - призаналась артистка.
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