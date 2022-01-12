Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Мексике, удивила заявлением.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые сейчас отдыхают в Мексике, делятся новыми кадрами и порой подшучивают над пользователями Сети, передает Politeka.net.

«Блииин, так скучаю по тёплым вещам», - написала певица в новом посте.

Надя Дорофеева позировала в красном купальнике и розовой кепке, которую надвинула на глаза.

Пост собрал массу комментариев.

«Видно по твоему лицу», «Соскучилась по холоду?», «Лето оно такое😂 теплые вещи не заходят в чат», «Очень красивая 😍❤️ Обожаю тебя», «Ахах, наслаждайся теплом и солнышком) в Украине холодно очень особенно в Киеве и Чернигове до -10; -15 ночью», «Зато волосы и губы не обветриваются», «Неправда», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Дорофеева рассказівала, что в Тулуме для нее просто идеальная погода.

"Ну не знаю как там в другое время - но в январе это просто кайф. Мне не жарко и не холодно. ПРИКИНЬТЕ! А я как раз из тех, кому то жарко, то холодно", - призаналась артистка.

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