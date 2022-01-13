Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру и недавно у него состоялся первый концерт. Также он является мужем Нади Дорофеевой.

Так, на этот раз певец опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Дантес продемонстрировал, как он выглядит под воздействием фильтра после того, как решил побриться.

"Я побрился и поэтому не очень принимаю теперь себя и просто до конца отпуска я буду с этим фильтром. Просто и лисьи глазки, и губы. Я прям очень хороший, не могу насмотреться на себя, мне очень нравится", — высказался Владимир Дантес.

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