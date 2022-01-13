Как передает Politeka.net, в Инстаграм Виктория Смеюха поделилась фото и ошеломила признанием.

«Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от эмоций, переполняющих меня. Как я могу сказать нет, конечно. Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски - это небесный дар или проведение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила», - поразила откровением Смеюха.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов.

«Очень красивая фигура!», «Где-то далеко сейчас Леонтьев позавидовал таким сетям», «Боже, какая красота», «Викуля, вы шикарная женщина! Вы достойны любить и быть любимой! Пусть все ваши заветные мечты станут явью», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Вика Смеюха возле икон дала наставление украинцам: "Встречайте каждый день...".

Ранее Politeka сообщала, Вика Смеюха в прозрачном наряде впечатлила сеть: "Как только вы услышите…".

Также Politeka рассказывала, что Смеюхе поставили в пример Тину Кароль: «Подарите это нам».