Як передає Politeka.net, співачка Вікторія Смеюха, яка після розпаду групи "НеАнгели", будує сольну кар'єру, поділилася цікавою розповіддю на своїй сторінці в Instagram. Також Артистка показала відео свого виступу в чорному комбізоні з прозорою мереживною вставкою. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Вікторія Смеюха поділилася історією, яку їй розповіла прихильниця. Коли фанатка співачки гуляла зі своїм малюком по прикрашеному до свят торговому центру, дитина побачила янголятка і заспівала пісню «і знову ми не аааааангели...».

"І я подумала-як здорово, що така складна історія може асоціюватися у дітей з позитивом😃, а моєю творчістю можуть насолоджуватися вже два покоління людей. Кожну зі своїх пісень я проживаю, наповнююся їй, а потім дарую цю енергію Вам.⚡ ⚡ ️І я бачу кожну посмішку в залі 😃, кожен голос,, що підспівує в унісон, чую 👂 всі оплески.👏 👏 👏 І для мене ця історія - як невелика новорічна казка, якою я вирішила поділитися з вами", - написала артистка.

Однак одкровення Вікторії Смеюхи зустріли неоднозначно.

"Шикарно", " Голос бомба! Шалено хочеться слухати, виступ - не хочеться дивитися", " чого варті вислупленія Тіни Кароль, хочеться не тільки слухати але і дивитися! Потомучто виступ для глядача, танці, образи, шоу на виступі все кричить-для глядача!Вікторія ви крута немає сумнівів, подаруйте це нам", "Спів під фонограму-це якось не в'яжеться зі словами «кожну з пісень проживаю і дарую енергію Вам», - пишуть в коментарях.

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