Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик со своей женой, детьми и командой уже длительное время находится в США. Там артист дал несколько феерических концертов, собрав прекрасные отзывы.
В Инстаграм его жена Ирина показала, как они проводят свободное время. В этот раз они посетили музей восковых фигур при известном на весь мир рок-кафе. На одном из фото Ирина прижалась к восковому Брэду Питту прямо на глазах у мужа.
«Впечатлялись как могли», - подписала фото Ирина.
Отметим, что детям тоже понравился музей. Они с удовольствием позировали с фигурами и изображали известных звезд. Присоединился к ним и отец семейства.
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Добавим, что семья Монатика является одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Артист всегда очень тепло отзывается о своей жене.
Напомним, что Ирина Монатик показала мужа и детей на отдыхе в США: "Чудесные эмоции".
Ранее Politeka сообщала, Ирина Монатик не сдержала эмоций во время отпуска в США: «Не верю своим глазам…».
Также Politeka рассказывала, что Ирина Монатик в купальнике засветила загорелые формы рядом с известным красавцем: "Вот так встреча".