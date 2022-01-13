Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала, как их семья проводит время в США, где артист дает концерты для своих поклонников.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик со своей женой, детьми и командой уже длительное время находится в США. Там артист дал несколько феерических концертов, собрав прекрасные отзывы.

В Инстаграм его жена Ирина показала, как они проводят свободное время. В этот раз они посетили музей восковых фигур при известном на весь мир рок-кафе. На одном из фото Ирина прижалась к восковому Брэду Питту прямо на глазах у мужа.

«Впечатлялись как могли», - подписала фото Ирина.

Отметим, что детям тоже понравился музей. Они с удовольствием позировали с фигурами и изображали известных звезд. Присоединился к ним и отец семейства.

Добавим, что семья Монатика является одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Артист всегда очень тепло отзывается о своей жене.

Напомним, что Ирина Монатик показала мужа и детей на отдыхе в США: "Чудесные эмоции".

Ранее Politeka сообщала, Ирина Монатик не сдержала эмоций во время отпуска в США: «Не верю своим глазам…».

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