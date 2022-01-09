Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ірина Монатік опублікувала фото і похвалилася, що разом з синами відвідала «Музей природної історії». Також вона заговорила про досвід, який отримують її маленькі діти під час подорожей.
"Гуляючи з малюками по Лос-Анджелесу, стільки разів ловила себе на думці про те, що просто не вірю своїм очам", - поділилася своїми враженнями Ірина.
Вона зазначила, що незважаючи на те, що дітям лише 5 та 6 років, вони вже можуть побачити світ, який для неї у дитинстві був лише телевізійною казкою. Окрім цього, діти можуть бачити контрастну реальність, спостерігаючи за розкішним життям в американському місті, а також великою кількістю безпритульних людей, які мешкають на вулицях Лос-Анджелеса.
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За словами жінки, вона мріє про те, щоб її діти змогли бути своїми у всіх точках прекрасної планети Земля.
Нагадаємо, що Ірина Монатік в ефектній сукні звернулася до українців із США:"дорогі друзі...".
Як повідомляла Politeka, Ірина Монатік в купальнику продемонструвала засмаглі форми:"ось так зустріч".
Також Politeka писала, що Ірина Монатік показала чоловіка і дітей на відпочинку в США: "чудові емоції".