Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что помогло ей не впасть в послеродовую депрессию после рождения первенца.

Как пишет Politeka.net, об этом 27-летняя блогерша написала в своем Инстаграм. Так, Репяхова поделилась восторженным отзывом на отдых в Буковеле. Девушка рассказала, что за полгода с момента рождения их с Павликом сына Миши она привозит туда малыша уже второй раз.

«Мы приехали в Буковель, когда Мишеньке был месяц. Это было самое правильное решение - приехать сюда, во избежание послеродовой депрессии. И сейчас в полгодика не менее приятно здесь проводить время с Мишуткой», - поделилась откровением Репяхова.

По ее словам, горнолыжный курорт зимой и летом очень разный. Впрочем, ей он понравился в обоих вариантах.

«Возможно, вы не знали, но здесь есть ооочень много развлечений помимо лыж», - пояснила блогерша.

Так, Репяхова рассказала, что на курорте есть обзорный подъемник, спа, динопарк, музеи, джампинг и другие развлечения для активного отдыха. Кроме того, летом можно купаться в озере и загорать на его берегу.

Свой пост Репяхова проиллюстрировала фотографиями с двух поездок на курорт с мужем и сыном.

Напомним, жену Виктора Павлика пристыдили за вынос "сора из избы".

Как сообщала Politeka, Репяхова рассказала о беде, которая случилась с ней и ее сыном на отдыхе.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика поделилась откровением о заработке мужа.