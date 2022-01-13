Как пишет Politeka.net, Катерина Репяхова недавно публично высказалась о проблемах мужа, после того, как разрыдалась на камеру и рассказала об их серьезном конфликте. Из-за разбирательства с бывшей женой Павлика, Катерина повздорила с супругом, но все же смогла найти с ним общий язык.

После этого жена Виктора Павлика рассказала, как спасла артиста в свое время и почему он осознает, что ему повезло. В своих стразах девушка ответила на вопросы фанатов. В частности, вспомнила, как артист ей говорил – если бы не она, его бы не было в живых. Кроме того, у мужчины были кредиты, которые пара закрыла.

«У Виктора были большие проблемы с алкоголем, которые доходили до реанимаций. В последний раз ему сказали, что в следующий раз может быть последним. Никого это глобально не интересовало. Он был один на один с проблемой», – говорит Катя, цитирует ее слова ЗШ.

В сети такой поступок не оценили:

«Для чего рассказывать о проблемах мужчины с алкоголем и кредитами. Хотела поддержать, то поддерживай тихонько. Это же женщина для семьи делает, а не чтобы люди пожалели или похвалили, какая она молодец; Бедный, а о сыне забыл! И о жене, которая осталась с этой проблемой одна, зато Катя у нас героиня; Вопросы в список сама себя задаёт 100%; Ой, что же она так разбазарюэ даром информацию! Надо на шоу разные, еще подзаработает; Вот не зря же у нее фамилия Репьяхова! Поюзает Павлика и дальше пойдет».

Ранее 27-летняя блогерша поделилась плохой новостью с подписчиками в своем Инстаграм. Сейчас Репяхова вместе с Павликом и их полугодовалым сыном Мишей отдыхает в Карпатах. Еще на днях блогерша хвасталась прогулками на свежем воздухе и катанием по заснеженным склонам, однако сегодня ей неожиданно стало плохо.

Так, Репяхова сообщила, что они с маленьким Мишей одновременно заболели.

«Мы приболели. Вдвоем», - написала блогерша, поделившись кадрами, на которых качает малыша на руках.

Напомним, Репяхова рассказала, от чего спасла спивающегося Виктора Павлика.

Как сообщала Politeka, Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась своими умениями на отдыхе.