Как пишет Politeka.net, Катерина Репяхова недавно публично высказалась о проблемах мужа, после того, как разрыдалась на камеру и рассказала об их серьезном конфликте. Из-за разбирательства с бывшей женой Павлика, Катерина повздорила с супругом, но все же смогла найти с ним общий язык.
После этого жена Виктора Павлика рассказала, как спасла артиста в свое время и почему он осознает, что ему повезло. В своих стразах девушка ответила на вопросы фанатов. В частности, вспомнила, как артист ей говорил – если бы не она, его бы не было в живых. Кроме того, у мужчины были кредиты, которые пара закрыла.
«У Виктора были большие проблемы с алкоголем, которые доходили до реанимаций. В последний раз ему сказали, что в следующий раз может быть последним. Никого это глобально не интересовало. Он был один на один с проблемой», – говорит Катя, цитирует ее слова ЗШ.
В сети такой поступок не оценили:
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«Для чего рассказывать о проблемах мужчины с алкоголем и кредитами. Хотела поддержать, то поддерживай тихонько. Это же женщина для семьи делает, а не чтобы люди пожалели или похвалили, какая она молодец; Бедный, а о сыне забыл! И о жене, которая осталась с этой проблемой одна, зато Катя у нас героиня; Вопросы в список сама себя задаёт 100%; Ой, что же она так разбазарюэ даром информацию! Надо на шоу разные, еще подзаработает; Вот не зря же у нее фамилия Репьяхова! Поюзает Павлика и дальше пойдет».
Ранее 27-летняя блогерша поделилась плохой новостью с подписчиками в своем Инстаграм. Сейчас Репяхова вместе с Павликом и их полугодовалым сыном Мишей отдыхает в Карпатах. Еще на днях блогерша хвасталась прогулками на свежем воздухе и катанием по заснеженным склонам, однако сегодня ей неожиданно стало плохо.
Так, Репяхова сообщила, что они с маленьким Мишей одновременно заболели.
«Мы приболели. Вдвоем», - написала блогерша, поделившись кадрами, на которых качает малыша на руках.
Напомним, Репяхова рассказала, от чего спасла спивающегося Виктора Павлика.
Как сообщала Politeka, Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась своими умениями на отдыхе.