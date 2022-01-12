Как пишет Politeka.net, 27-летняя супруга 56-летнего Народного артиста Украины Виктора Павлика активно ведет блог в Инстаграм, где делится подробностями своей жизни. В соцсети за девушкой следят 153 тысячи фолловеров. Периодически Екатерина Репяхова отвечает на вопросы поклонников, которые порой затрагивают довольно личные темы.
Так, в этот раз у Екатерины Репяховой спросили, что приносит больший доход блог или работа концертным директором мужа.
«На данном этапе блог. Но муж больше зарабатывает, чем я) Еще чуть-чуть и я его догоню», - ответила девушка.
Как известно, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в 2020 году, а летом 2021 года у них родился сын Михаил. Для музыканта он стал четвертым ребенком (у него три сына и одна дочь), а для его супруги – первенцем.
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