Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась плохой новостью с подписчиками в своем Инстаграм. Сейчас Репяхова вместе с Павликом и их полугодовалым сыном Мишей отдыхает в Карпатах. Еще на днях блогерша хвасталась прогулками на свежем воздухе и катанием по заснеженным склонам, однако сегодня ей неожиданно стало плохо.
Так, Репяхова сообщила, что они с маленьким Мишей одновременно заболели.
«Мы приболели. Вдвоем», - написала блогерша, поделившись кадрами, на которых качает малыша на руках.
Выглядят они при этом относительно нормально, однако заметно, что щеки мальчика покраснели.
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Репяхова добавила, что планирует весь день пролежать с сыном в кровати.
В то же время она показала, что Павлик отправился кататься на лыжах.
«Хоть папа наш держится. Я рада, что он накатается», - добавила молодая жена певца.
Она не стала уточнять, какие у них с сыном проявились симптомы.
Напомним, Репяхова рассказала, от чего спасла спивающегося Виктора Павлика.
Как сообщала Politeka, Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась своими умениями на отдыхе.