Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в своем Инстаграм новыми кадрами из-за границы. На днях он со своей женой Кристиной Горняк улетел отдыхать на одном из самых популярных европейских горнолыжных курортов.
В своем посте Остапчук признался, что сейчас проводит время только в двух состояниях.
«У воды есть три состояния.
У меня в Куршевели всего два:
1. Ждать на солнце, пока жена соберётся на покатушки
2. Получать от жены подушкой, потому что она не катается и ей скучно.
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Зато я убегаю от жены на стильном», - написал ведущий.
Он поделился видео, на котором показал их с женой драку подушками на кровати в номере отеля. На следующем фото Остапчук расслабленно лежал в шезлонге на улице в черном спортивном костюме и очках. Судя по всему, снег вокруг его совсем не смущал.
Напомним, жена ведущего Остапчука на курорте рассказала о таинственной болезни и своем состоянии.
Как сообщала Politeka, жена ведущего «Маски» Остапчука призналась, как относится к себе в свои 35.
Также Politeka писала, что Владимир Остапчук показал, кого, кроме жены, взял с собой на элитный курорт.