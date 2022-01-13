Ведущий «Маски» и других известных украинских телешоу Владимир Остапчук рассказал, за что жена бьет его подушкой на отдыхе в Куршевеле.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в своем Инстаграм новыми кадрами из-за границы. На днях он со своей женой Кристиной Горняк улетел отдыхать на одном из самых популярных европейских горнолыжных курортов.

В своем посте Остапчук признался, что сейчас проводит время только в двух состояниях.

«У воды есть три состояния.



У меня в Куршевели всего два:

1. Ждать на солнце, пока жена соберётся на покатушки

2. Получать от жены подушкой, потому что она не катается и ей скучно.

Зато я убегаю от жены на стильном», - написал ведущий.

Он поделился видео, на котором показал их с женой драку подушками на кровати в номере отеля. На следующем фото Остапчук расслабленно лежал в шезлонге на улице в черном спортивном костюме и очках. Судя по всему, снег вокруг его совсем не смущал.

Напомним, жена ведущего Остапчука на курорте рассказала о таинственной болезни и своем состоянии.

Как сообщала Politeka, жена ведущего «Маски» Остапчука призналась, как относится к себе в свои 35.

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук показал, кого, кроме жены, взял с собой на элитный курорт.