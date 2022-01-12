Как пишет Politeka.net, нотариус и блогерша поделилась своими мыслями в новом посте в своем Инстаграм. Так, Горняк призналась, что с возрастом стала любить свою внешность только больше.
«Я никогда ещё не ощущала себя такой красивой, как в свои 35. Все сложилось, что ли. Пересматривая фотографии себя в 20, думаю: ну почему я это надевала или почему я считала, что такой «адский» макияж на диско- это круто!», - вспомнила Горняк.
Она призналась, что сейчас искренне нравится себе даже совсем без косметики.
«Сейчас же, я кайфую от себя- натуральной, от себя просто с блестящим лицом, после средств с кислотами! От розовых щёчек после морозной прогулки, да, с таким не идеально - ровным цветом лица, но кайфую! Люблю себя!!!!», - с восхищением написала жена Остапчука.
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Этот пост она сопроводила снимком, на котором показала свое лицо без макияжа и фильтров крупным планом. На фото Горняк счастливо улыбалась.
Напомним, Владимир Остапчук показал, кого, кроме жены, взял с собой на элитный курорт.
Как сообщала Politeka, Остапчук похвастался "скромным" отдыхом в Куршевеле и нарвался на недовольство.
Также Politeka писала, что жизнь отдыхающего в Куршевеле ведущего "Маски" Остапчука оказалась в опасности.