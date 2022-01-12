Ведущий шоу "Маска", "Співають всі" и других интересных проектов Владимир Остапчук поделился кадрами с отдыха во Франции, куда уехал с женой и друзьями.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который вел шоу "Маска" и "Співають всі", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Остапчук показал кадры с отдыха на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршавель, что находится во Французских Альпах.

"Courchevel банда", - написал Владимир.

Как видим, на отдых Остапчук отправился со своей второй женой Кристиной Горняк и друзьями.

"Все, мы отправляемся на подъемники, а ребята на лыжи", - сообщила Кристина.

Напомним, что чуть больше недели назад жена Остапчука сильно заболела гриппом, но, к счастью, все обошлось и сейчас пара отдыхает.

Ранее Politeka сообщала, что Остапчук похвастался "скромным" отдыхом в Куршевеле и нарвался на недовольство: "Не позорь себя".

Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука после тяжелой болезни решилась на смелый шаг: "Не взлетай высоко...".

Также Politeka писала, что беда случилась с ведущим "Маски" Остапчуком и его женой в аэропорту, кадры: "Это какой-то кошмар!".