Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который вел шоу "Маска" и "Співають всі", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.
На этот раз Остапчук показал кадры с отдыха на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршавель, что находится во Французских Альпах.
"Courchevel банда", - написал Владимир.
Как видим, на отдых Остапчук отправился со своей второй женой Кристиной Горняк и друзьями.
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"Все, мы отправляемся на подъемники, а ребята на лыжи", - сообщила Кристина.
Напомним, что чуть больше недели назад жена Остапчука сильно заболела гриппом, но, к счастью, все обошлось и сейчас пара отдыхает.
Ранее Politeka сообщала, что Остапчук похвастался "скромным" отдыхом в Куршевеле и нарвался на недовольство: "Не позорь себя".
Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука после тяжелой болезни решилась на смелый шаг: "Не взлетай высоко...".
Также Politeka писала, что беда случилась с ведущим "Маски" Остапчуком и его женой в аэропорту, кадры: "Это какой-то кошмар!".