Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир Остапчук официально женились чуть более года назад. Пара недавно отметила первую годовщину свадьбы, а после новогодних праздников решили отправиться на отдых. Первая попытка отдохнуть в Буковели у Владимира и Кристины не получилась, ведь жена Остапчука заболела и паре пришлось вернуться в Киев. Но после того, как Кристине стало лучше, пара снова отправилась на отдых, но уже в Куршевель, Франция. На новых сторис жена Остапчука решила ответить на вопросы фанатов.

"Вы первый раз в Куршавеле?", - задал вопрос фанат.

"Нет, мы сюда приезжаем второй раз. И нам все нравится, все понятно. В следующем году тоже поедем! Но есть один момент, тут всегда подхватываешь какую-то болячку, как сказала Собчак: "срачный грипп". Но мы пока держимся", - написала Кристина.

Напомним, Ксения Собчак тоже отдыхала в Куршевеле. Звезде все там понравилось кроме таинственной болезни, которая ее настигла и отняла несколько дней ее отпуска.

"Минус тут только один: мистический срачный грипп ,который живет только тут и отнимает стабильно два дня катания, но и пару кг. Ваще считаю что маркетинг Куршевеля должен строиться учитывая это проклятье: "катание+детокс", - рассказывала Собчак.

Напомним, жена ведущего «Маски» Остапчука призналась, как относится к себе в свои 35

Также Politeka сообщала, что Остапчук похвастался "скромным" отдыхом в Куршевеле и нарвался на недовольство

А еще Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука после тяжелой болезни отважилась на смелый шаг



