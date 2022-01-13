Как пишет Politeka.net, 43-летняя спортсменка порадовала поклонников новыми кадрами.
На них Подкопаева показала новый женственный образ. Так, гимнастка надела эффектное короткое платье-пиджак персикового оттенка. На шее спортсменки красовался легкий шарфик того же цвета. Дополняли образ босоножки на высоком каблуке.
Подкопаева показала несколько фото, а также видео, где она эффектно дефилирует по коридору в этом образе.
«Нельзя соглашаться ползти, когда испытываешь желание парить», - подписала кадры Подкопаева.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Огонь», «Вы всегда молодец», «уж очень этот цвет тебе к лицу!! красотка!», «Лилечка, вы прекрасны!», «Красавица неземная, класс», «Молодая и красивая девочка, конечно только парить и с высоко поднятой головкой», «Красивые слова! И Лиля воздушная!», - пишут люди.
Отметим, что Подкопаева сейчас живет в США со своим мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, и детьми.
Напомним, Лилия Подкопаева в тонкой маечке едва не засветила лишнее на снимке с детьми.
Как сообщала Politeka, Подкопаева в элегантном наряде показала редкое фото с мужем-бизнесменом.
Также Politeka писала, что Лилия Подкопаева растрогала кадрами с двухлетней дочкой в платье из фатина.