Как пишет Politeka.net, во время своего отпуска с женой в Мексике Дантес решился на кардинальные изменения во внешности: певец гладко выбрился, избавившись от своей бороды. Видео с «новым» Дантесом украинцам предложили оценить на странице программы «Зріковий шлях» в Инстаграм.
«Владимир Дантес сбрил бороду. Певец, который сейчас отдыхает в Мексике, обновил имидж. Говорит, что привыкает к новому себе, потому снимать сториз будет с фильтрами. Как вам результат?», - говорится в посте.
Сам Дантес на видео демонстрирует свое гладко выбритое лицо. Он снимал себя на камеру с одним из фильтров Инстаграм, который сделал его кожу гладкой и слегка изменил черты лица певца.
«Я побрился, поэтому не очень принимаю себя. Поэтому до конца отпуска я буду с этим фильтром. Просто лисьи глазки и губы…все! Я прямо не могу насмотреться на себя! Мне очень нравится!», - произнес Дантес на кадрах.
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Украинцы отреагировали на новый имидж певца.
«Как девочка», «Еще бы постригся цены бы ему не было», «Зианджа», «И глаза подкрасил?», «Наконец то. Дождалась. Молодец. Оставайся таким», «Красавчик вам идёт так», «Он и с бородой походил на девочку, а теперь вообще», «Красавчик, причёска отличная, никого не слушай», «Наде нравится??? Ведь только это должно быть главным, нет?», - пишут люди.
Напомним, Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности.
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес кардинально сменил имидж, сделав признание.
Также Politeka писала, что Надя Дорофеева сверкнула загорелым животиком, чтобы показать свою идиллию с Дантесом.