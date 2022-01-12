Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является успешным украинским певцом, который в 2019 году после перерыва вернулся к творчеству. Дантес уже более 10 лет вместе с Надей Дорофеевой, хотя пара официально женилась только в 2015 году. Сейчас пара отправилась на отдых в Мексику, откуда постоянно радует новыми кадрами в социальной сети Инстаграм.
На новых кадрах Владимир показал, как решил изменить свою внешность. Как можно заметить, Дантес побрился, чтобы получить загар на отдыхе.
"Я вчера побрился, чтобы загорело лицо, поэтому готов на время стать лицом чего-то не очень)", - написал звезда.
На следующем сторис Владимир уже лежал на солнышке и прикрывался полотенцем.
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"Загар - не слышал", - написал на сторис Дантес.
Напомним, Надя Дорофеева сверкнула загорелым животиком, чтобы показать свою идиллию с Дантесом
Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес пожаловался украинцам на жизнь на берегу океана и опозорился
А еще Politeka писала, что Дантес на отдыхе с Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие