Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. 2022 год Огневич решила начать с яркого путешествия в Африку, в котором она активно изучает местную природу и культуру. Певица делится с поклонниками множеством фото и видео из поездки, не уставая рассказывать о том, как ей там нравится.
На этот раз Огневич посетила исторический квартал Каменный город на Занзибаре. Там у нее выдалась минутка, чтобы посидеть в эффектном кресле и передохнуть. На фото Злата задумчиво положила голову на руку и смотрела куда-то в сторону с легкой, но явно счастливой улыбкой.
Певица была в белоснежной рубашке и светлой соломенной шляпке.
«Просто выдыхаю. Просто счастлива здесь и сейчас», - подписала фото Огневич.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«Какая красивая Злата», «Волшебная Златочка!!! Всегда очаровашка и обаяшка!», «Вы здесь красивая и счастливая», «Сразу и не узнать такая Вы здесь загадочная», «И почему не поехать с любимым человеком?? Наверное надоел уже пока выбирала», - пишут люди.
Напомним, "холостячка" Огневич показала в маленьком купальнике, как резвится в Африке.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала, какой принципиальной может быть.
Также Politeka писала, что Огневич с красным лицом пожаловалась на неприятные последствия отдыха в Африке.