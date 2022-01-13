Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, сегодня Злата Огневич празднует день Рождения, ей исполнилось 36 лет. На кадрах Огневич показала одно из поздравлений, в котором девушка описала характер певицы.

"Она как-то отказалась за большой гонорар спеть на корпоративе одну песню "Мамины глаза". А в остальном - работать с ней просто прекрасная. Пунктуальная, ответственная, в период съемок реалити даже ночью отвечала на сообщения по концертам. В общем, всё как я люблю", — описала Злату Огневич её коллега.

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