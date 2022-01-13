Как пишет Politeka.net, грузинский телеведущий и шоумен поделился новым трогательным фото. Как известно, в свое время Макацария так и не смог найти избранницу на украинском проекте «Холостяк». Украинцам он также запомнился благодаря участию в «Танцях з зірками».
Однако, после фурора в Украине Макацария вернулся на родину, где продолжил строить карьеру. Недавно он показал свою новую избранницу, которой оказалась 19-летняя девушка по имени Лиза Чичуу.
На новом фото пара показала, как встречает Старый Новый год вдвоем. Они сидели рядом в уютной обстановке с горящим камином на заднем плане. Перед возлюбленными виднелись коробки с подарками.
Лиза была одета в ярко-красный домашний наряд, а Иракли был в джинсах и черной футболке. Пара счастливо улыбалась, сидя рядом друг с другом.
«С Новым годом!», - подписал снимок Иракли.
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Поклонники Макацарии бурно отреагировали.
«Ираклий помолодел. Шикарные!», «Приветик из Украины!!! Будьте счастливы и любимы всегда!!!», «Очень красивая пара!», «Красивая пара, счастья вам», «Будьте счастливы вечно!», «Как брат и сестра», «С бородой лучше!», «Прекрасная пара, вы даже похожи. Любви и здоровья!», «С Новым годом вас, влюблённые и счастливые!», - пишут люди.
Напомним, "холостяк" Макацария не сдержался, увидев 19-летнюю возлюбленную в блестящем платье.
Как сообщала Politeka, 19-летняя невеста "Холостяка" Макацарии заблистала в праздничном образе.
Также Politeka писала, что бывший "Холостяк" Макацария похвастался 19-летней возлюбленной в коротком платьице.