38-летняя Булитко опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых показала, как восстанавливается после праздничных застолий, передает Politeka.net.
В частности, актриса устроила себе банные процедуры.
На кадрах Булитко предстала в черном купальнике. Без стеснения она продемонстрировала свою фигуру.
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"Оказывается, я давно не отдыхала... Фотошопа нет, но живот втянула😅 Праздники все-таки)) сами понимаете", - говорится в подписи.
Правда, затем, после такой перезагрузки, актриса вернулась к прежним "грехам" и празднованию.
"Сегодня не худеем", - сообщила Булитко, показав основное блюдо и десерт.
Ранее актриса признавалась, что не соблюдает никакой диеты. Но некоторые правила в питании все же у нее есть. Виктория отказывается от сладкого после обеда и старается не есть после семи часов вечера.
"Но, если я очень голодная, то могу себе позволить. Я, знаете, такой, середнячок. Если не буду вообще следить, то, наверное, начну округляться в каких-то местах, оплывать немножко", - делилась звезда "Дизель шоу".
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