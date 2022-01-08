Украинская актриса и юмористка Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", проводит новогодние праздники в кругу друзей и родных в загородном комплексе.

38-летняя Булитко опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых показала, как восстанавливается после праздничных застолий, передает Politeka.net.

В частности, актриса устроила себе банные процедуры.

На кадрах Булитко предстала в черном купальнике. Без стеснения она продемонстрировала свою фигуру.

"Оказывается, я давно не отдыхала... Фотошопа нет, но живот втянула😅 Праздники все-таки)) сами понимаете", - говорится в подписи.

Правда, затем, после такой перезагрузки, актриса вернулась к прежним "грехам" и празднованию.

"Сегодня не худеем", - сообщила Булитко, показав основное блюдо и десерт.

Ранее актриса признавалась, что не соблюдает никакой диеты. Но некоторые правила в питании все же у нее есть. Виктория отказывается от сладкого после обеда и старается не есть после семи часов вечера.

"Но, если я очень голодная, то могу себе позволить. Я, знаете, такой, середнячок. Если не буду вообще следить, то, наверное, начну округляться в каких-то местах, оплывать немножко", - делилась звезда "Дизель шоу".

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