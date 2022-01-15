Юрий Ткач вместе с женой, блогершей Викторией, и дочкой Лизой отправились в Доминикану, сообщает Politeka.net.
Примечательно, что супруга комика удивила внешностью - красотка заплела себе афрокосички, и теперь получает комплименты от своих подписчиков.
"Как вам к лицу косы", - написал один из пользователей Сети.
Блогерша разместила фото в сторис, где она позирует вместе с дочкой, у которой также заплетены косы по всей голове.
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Также Виктория решила похвастаться отдыхом, и показала свои красивые ножки, лежа на шезлонге.
Примечательно, что звезда Сети хотела провести прямой эфир, но решила отложить его, захотев просто сладко понежиться под пальмами.
"Давайте перенесем эфирчик на завтра? Хочется полежать на солнышке и просто помолчать", - написала девушка.
Отметим, Юрий Ткач и Виктория познакомились задолго до всех его проектов. Первая встреча произошла, когда девушка со своим партнером выступала на юбилее его отца, на тот момент ей было всего 14 лет, а вторая - произошла через пять лет, тогда-то между ними и начались отношения.
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