В сети всплыли архивные кадры юной Анджелины Джоли с ее отцом, пользователи тут же отметили, как дочь актрисы похожа на дедушку.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной голливудской актрисе Анджелине Джоли, опубликовали очаровательные архивные фото молодой красотки с ее отцом. В сети сразу подметили, что дочь актрисы Шайло очень похожа на своего дедушку Джона Войта.

На снимках еще совсем юная Анджелина запечатлена на прогулке со своим отцом, они выглядит очень мило, позирую фотографу и улыбаются в камеру. Видно, что между отцом и дочкой присутствует теплота.

В комментариях пользователи начали бурно обсуждать фото молодой Джоли с отцом: "Красивые фотографии", "Очень мило", "Красивые", "Анджелине посчастливилось получить гены мамы, а не папы", "Шайло копия своего дедушки", "Шайло улыбается, как ее дедушка", "Шайло, как дедушка", "Это Анджелина, а не Шайло", "Шайло похожа на нее", "Шайло так похожа на своего дедушку", "Милые папа и дочка", "Красивая, всегда красивая", "Анджелина действительно красотка".

Напомним, В сети всплыло фото молодой Анджелины Джоли, фанаты не сдержались: "Прекрасная королева".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли взбудоражила внешностью в узких джинсах на отдыхе с дочерью: кадры с прогулки.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в силуэтном платье впечатлила внешностью на съемках: "Взгляд хищницы".