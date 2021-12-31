Артистка в последнее время не показывает много личного в сети, не говорит о своей жизни и детях, поэтому поклонники на фан-аккаунтах публикуют ее лучшие памятные кадры.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Анджелине Джоли, появился интересный кадр, сделанный во время работы Джоли над одним из ее лучших фильмов. Причем поклонникам предложили угадать, из какой именно киноленты взят этот момент.

В этот раз на фото Анджелина позировала в элегантном изумрудном платье на пуговицах без принтов и украшений. А вот яркий макияж и заметная обработка снимка преобразили ее полностью и сделали моложе.

«Какой фильм? ❤ 🥰» - спрашивают у поклонников под фото.

Пользователи принялись комментировать и рассуждать:

«Очаровательная красавица, она бы и без фильтров была хороша; Зеленая любовь🏝; великолепный и романтичный образ️❤️; Мистер и миссис Смит; ❤️ красивая картинка; ❤️ особенная красота; Моя прекрасная жена; Мистер и миссис Смит; Я люблю тебя, королевская улыбка😍; Классическое фото Мистер и миссис Смит; Сказка акулы; у нее взгляд хищницы; Опасная женщина».

Ранее коллаж с Джоли всполошил аудиторию - голливудская звезда запечатлена в 2009 году, видимо, снимок был сделан на каком-то светском мероприятии. На кадре Анджелина запечатлена при полном параде, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой на губах.

На втором снимке Джоли уже в 2019 году, здесь она тоже нарядная. На ней темный наряд, волосы распущены и украшены милым ободком, а на лице более сдержанный макияж.

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".