Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Анджелине Джоли, появился интересный кадр, сделанный во время работы Джоли над одним из ее лучших фильмов. Причем поклонникам предложили угадать, из какой именно киноленты взят этот момент.
В этот раз на фото Анджелина позировала в элегантном изумрудном платье на пуговицах без принтов и украшений. А вот яркий макияж и заметная обработка снимка преобразили ее полностью и сделали моложе.
«Какой фильм? ❤ 🥰» - спрашивают у поклонников под фото.
Пользователи принялись комментировать и рассуждать:
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Ранее коллаж с Джоли всполошил аудиторию - голливудская звезда запечатлена в 2009 году, видимо, снимок был сделан на каком-то светском мероприятии. На кадре Анджелина запечатлена при полном параде, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой на губах.
На втором снимке Джоли уже в 2019 году, здесь она тоже нарядная. На ней темный наряд, волосы распущены и украшены милым ободком, а на лице более сдержанный макияж.
Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".