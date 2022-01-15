В сети появилось видео момента, когда Тина Кароль ушла за кулисы со сцены и тут же рухнула на пол прямо с цветами в руках.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль, опубликовали архивное видео, на котором есть момент, где артистка падает.

Ролик начинается с того, что Тина прощается с публикой на сцене, берет у поклонников букет цветов и что-то говоря в микрофон, удаляется за кулисы. Затем видео уже снято за сценой, там видно, что певица отходит от кулис и неожиданно падает на пол. Не понятно только, стало ли ей плохо в этот момент, она устала или это такой перформанс. Однако, можно заметить, что к ней тут же кинулись люди, которые были за кулисами.

В комментариях к видео пользователи начали обсуждать увиденное с Кароль: "Как красиво", "Как больно", "Разбиваешь мне сердце", "Почему же так шикарно", "Я почувствовала боль в сердце", "У меня нет слов, я плачу", "Ты просто нереальная", "Это так чувственно", "Нереально", "В сохранёнки".

Напомним, Тину Кароль показали в нежных объятиях Дана Балана: "Красиво смотритесь".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в полупрозрачном платье заговорила о счастье и неожиданно призналась: "В этом вся моя миссия".

Также Politeka писала, Тина Кароль заставила себя ждать, появившись в вечернем платье: "Можно миллион раз...".