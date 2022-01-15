Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль, опубликовали архивное видео, на котором есть момент, где артистка падает.
Ролик начинается с того, что Тина прощается с публикой на сцене, берет у поклонников букет цветов и что-то говоря в микрофон, удаляется за кулисы. Затем видео уже снято за сценой, там видно, что певица отходит от кулис и неожиданно падает на пол. Не понятно только, стало ли ей плохо в этот момент, она устала или это такой перформанс. Однако, можно заметить, что к ней тут же кинулись люди, которые были за кулисами.
В комментариях к видео пользователи начали обсуждать увиденное с Кароль: "Как красиво", "Как больно", "Разбиваешь мне сердце", "Почему же так шикарно", "Я почувствовала боль в сердце", "У меня нет слов, я плачу", "Ты просто нереальная", "Это так чувственно", "Нереально", "В сохранёнки".
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