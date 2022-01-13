Известная украинская певица Тина Кароль решила поделиться с поклонниками нежными кадрами со своего концерта, где появилась в красивых нарядах.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 36-летняя известная украинская исполнительница Тина Кароль часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Кароль опубликовала несколько фото с концерта, каждую из которых по-философски подписала.

Так, на одной из фотографий Тина стоит у микрофона, на другой улыбается, подняв руки, а еще на одной предстала в шикарном платье и показала себя со спины.

Также есть фото, где Тина в полупрозрачном платье как раз исполняет танцевальное движение.

"В моменте", - написала певица.

Кроме этого, Кароль поделилась в свои стори фотографией с фан страницы.

"Для меня счастье - дарить радость и вдохновлять людей. В этом вся моя миссия", - написано на странице.

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