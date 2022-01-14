Настя Каменских, жена Алексея Потапенко (Потапа), показала, как проводит время со звездным продюсером на курорте, поделившись новым фото.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Потап несколько лет назад официально стали мужем и женой. До этого пара долгое время пела в дуэте "Потап и Настя". Теперь Потапенко строит карьеру под псевдонимом ПТП, а Каменских - NK. Артисты активно выпускают синглы и альбомы, радуя новым контентом фанатом. Недавно пара отправилась на отдых и теперь активно делиться всем интересным у себя в социальных сетях.

Так, на новом фото, которое Настя опубликовала у себя на страничке, пара стояла на фоне пальмы, пока Алексей делал селфи.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Настя с дедом", "Замечательная пара, очень вы мне нравитесь", "Хороший жених. Надежный", "Во, Папа?", "Хочу на море".

Также фото опубликовал Потап. Только если Настя показала, как все происходило на общем плане, то Алексей само селфи.

"С нами спокойно и легко, люблю тебя, как песня о любви, детка", - написал Потап.

Фанаты сразу начали комментировать фото:

"Вай, красивые", "Пупсики", "Классные", "Селена Гомес вошла в чат", "Эх, хорошая вы пара! Прям хорошенькая", "О, норм борода".

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