Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Потап несколько лет назад официально стали мужем и женой. До этого пара долгое время пела в дуэте "Потап и Настя". Теперь Потапенко строит карьеру под псевдонимом ПТП, а Каменских - NK. Артисты активно выпускают синглы и альбомы, радуя новым контентом фанатом. Недавно пара отправилась на отдых и теперь активно делиться всем интересным у себя в социальных сетях.

Так, на новом фото, которое Настя опубликовала у себя на страничке, пара стояла на фоне пальмы, пока Алексей делал селфи.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Настя с дедом", "Замечательная пара, очень вы мне нравитесь", "Хороший жених. Надежный", "Во, Папа?", "Хочу на море".

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Также фото опубликовал Потап. Только если Настя показала, как все происходило на общем плане, то Алексей само селфи.

"С нами спокойно и легко, люблю тебя, как песня о любви, детка", - написал Потап.

Фанаты сразу начали комментировать фото:

"Вай, красивые", "Пупсики", "Классные", "Селена Гомес вошла в чат", "Эх, хорошая вы пара! Прям хорошенькая", "О, норм борода".

Напомним, Яма, Каменских и Монатик разозлили украинцев кадрами с отдыха

А еще Politeka сообщала, что Каменских показала, как отдыхает в юбке-сеточке на пляже

Также Politeka писала, что Каменских в леопардовом бикини похвасталась новыми развлечениями в Мексике