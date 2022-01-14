Как сообщает Politeka.net, на странице Muzvar в Instagram опубликовали подборку видео, на которых показали, как выглядели и выступали украинские знаменитости до того, как стали известными и популярными.
Так, на первом видео можно увидеть мега популярную сейчас певицу Надю Дорофееву, которая тогда и пела, и выглядела совсем иначе. В ролике артистка выступает на сцене проекта "Шанс", здесь она в странном наряде, с огненно-рыжими волосами и вызывающим макияжем.
Также в подборке можно увидеть Наталью Могилевскую, до того, как она стала легендарной артисткой и продюсером, видео датировано 1995 годом.
Необычно в то время выглядела и суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова. В ролике она выступает на новогоднем концерте в 2001 году.
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Есть в подборке также кадры с начинающей рок-группой "Океан Эльзы" с несменным фронтменом Святославом Вакарчуком.
И едва ли не больше всех поразила Alyona Alyona, которая запечатлена во время исполнения песни на домашней кухне с подругой. Знаменитую пышку-рэпершу просто не узнать, хотя она такая же очаровательная.
Напомним, Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание: "Такого вы точно не видели".
Как сообщала Politeka, Могилевская обескуражила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".
Также Politeka писала, что Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине: "Рядом со мной...".