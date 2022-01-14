37-летняя украинская певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", отправилась за границу, чтобы порадовать своих поклонников новой песней, работу над которой уже начала.

Оля Полякова завоевала огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Звезда старается удивить поклонников новыми песнями и неожиданными дуэтами.

Недавно певица выступила в парах с Олегом Винником и Дзидзьо. С первым Оля Полякова спела "Длинноногое счастье", а со вторым "Щасливі люди". Примечательно, что с Дзидзьо певица также снялась в его фильме "Зірки за обміном".

Сейчас же артистка уехала за границу, где решила записать новую композицию.

"Всем привет, дорогие мои! Это прекрасный автор рядом со мной, а я нахожусь за границей. А в какой стране, я вам не скажу. Это Андерс Ханссон, и мы будем делать сейчас песню. А что это будет за песня, и куда - я вам не скажу, вы скоро все узнаете!", - поделилась звезда в своих сторис Инстаграм.

Отметим, вероятно, Оля Полякова сейчас находится в Швеции. Артистка хочет записать англоязычную песню.

Украинская знаменитость засветилась в студии известного сонграйтера Андерса Ханссона, который создал хиты для шведских звезд, таких как Alcazar, а также для Melodifestivalen для местного Нацотбора на Евровидение.

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