Оля Полякова завоевала огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Звезда старается удивить поклонников новыми песнями и неожиданными дуэтами.
Недавно певица выступила в парах с Олегом Винником и Дзидзьо. С первым Оля Полякова спела "Длинноногое счастье", а со вторым "Щасливі люди". Примечательно, что с Дзидзьо певица также снялась в его фильме "Зірки за обміном".
Сейчас же артистка уехала за границу, где решила записать новую композицию.
"Всем привет, дорогие мои! Это прекрасный автор рядом со мной, а я нахожусь за границей. А в какой стране, я вам не скажу. Это Андерс Ханссон, и мы будем делать сейчас песню. А что это будет за песня, и куда - я вам не скажу, вы скоро все узнаете!", - поделилась звезда в своих сторис Инстаграм.
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Отметим, вероятно, Оля Полякова сейчас находится в Швеции. Артистка хочет записать англоязычную песню.
Украинская знаменитость засветилась в студии известного сонграйтера Андерса Ханссона, который создал хиты для шведских звезд, таких как Alcazar, а также для Melodifestivalen для местного Нацотбора на Евровидение.
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