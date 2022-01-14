Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая является судьей «Україна має талант» и была первой «Холостячкой», заговорила об украинских женщинах.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ксения Мишина решила прокомментировать свое интервью.

«Ребята, недавно у меня вышло крутое (на мой взгляд) интервью. В нем я была очень честной и смелой, опять же для себя. Я не подбирала слов, не искала удачных интонаций, не выстраивала никаких линий, чтобы уйти от ответов, я просто была собой», - отметила актриса, добавив, что решила почитать комментарии под интервью.

Ксению Мишину удивил тот факт, что многие зрительницы подменяют понятия компромисс и прогиб.

«У нас женщины так боятся быть одни, что готовы терпеть. Терпеть неуважительное отношение, финансовую зависимость, отсутствие эмоциональной близости, и уважения со стороны партнера. Такие не только терпят, но и уверенны, что должны быть хорошими, покладистыми, удобными», - возмутилась звезда.

По ее словам, такие женщины просто не готовы нести за себя ответственность, а страх остаться одной настолько сильно их парализует, что они называют компромиссом даже самые ужасные ситуации.

Напомним, что Мишина рассказала про отношения с Евгением Котом: "Были такие срывы...".

Еще Politeka писала, что Мишина засветила кольцо на безымянном пальце: кадры.

Также Politeka сообщала, что Мишина показала, с кем теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала".