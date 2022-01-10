Актриса Ксенія Мішина, колишня героїня "Холостячки-1" і суддя шоу "Україна має талант", засвітила кільце на пальці і опинилася в обіймах відомого красеня-актора.

Ксенія Мішина - одна з найпопулярніших актрис в Україні, пише Politeka.net. Зірка бере участі в різних зйомках - в шоу, серіалах і фільмах.

Артистка багато разів розповідала в своєму Instagram, що знялася в романтичній новорічній комедії "Справжній Санта". Одна з головних ролей також дісталася акторові Олександру Попову. Прем'єра стрічки відбудеться 13 січня.

Ксенія Мішина вирішила поінтригувати своїх шанувальників, опублікувавши кадри, зроблені під час зйомки кіно. На кадрах у актриси можна помітити кільце на безіменному пальці. Також артистка просто розтанула в обіймах свого колеги Олександра Попова в образі. Обидва зробили селфі на телефон.

Зазначимо, Ксенія Мішина взяла участь у зйомках шоу "Холостячка", де вибрала гумориста Олександра Еллерта. Пара намагалася побудувати відносини після проекту, і зустрічалася кілька місяців, проте влітку минулого року оголосила про розставання.

У Мережі ж досі ходять чутки, що насправді пара разом, але приховує це.

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