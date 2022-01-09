Відома українська актриса Ксенія Мішина, якій часто приписують плітки про романи або простий флірт з чоловіками, висловилася про спілкування з Євгеном Котом.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса Ксенія Мішина, яка розлучилася зі своїм обранцем з шоу "Холостячка" Олександром Эллертом, часто отримує питання про своє особисте життя. Нерідко у неї запитують і про стосунки з екс-партнером по шоу талантів і" Танців з зірками " Євгеном Котом.

В інтерв'ю Маша Єфросиніна вирішила розпитати Ксенію Мішину про її стосунки з Євгеном Котом. Артистка згадала про період, коли вони танцювали разом на паркеті.

"Коли дуже вже було складно, він вимагав від мене" ще, ще! Давай більше, ти повинна бути професіоналом " але коли ти вже просто без сил і розумієш, що просто згасаєш, я навіть не знала, де брати ці сили. Були такі зриви, і хотілося просто отримати підтримку, хоча б від чоловіка, який був в той момент з тобою. Я говорила про це, і він мені це давав».

Відзначимо, сам Євген Кот зізнався, вони навіть цілувалися, а їм відразу приписали роман.

Раньше Мішина звернулася до шанувальників з питанням, як вони ворожать в Святвечір, і чи дійсно ці ворожіння збуваються.

"Сьогодні задумалася про те, що це, напевно, дійсно якийсь неймовірний, енергетичний день. Адже в усі часи саме в Святвечір дівчата ворожили, запитуючи у простору образ судженого і свого майбутнього життя. Я ніколи не пробувала гадати і, чесно кажучи, завжди побоювалася цього. Але, зізнаюся, як і кожній дівчинці, завжди було цікаво побачити свою половинку", - поділилася актриса і попросила шанувальників поділиться досвідом у ворожінні.

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