Відома українська актриса Ксенія Мішина показала, з ким тепер проводить вечори і як її балують на зйомках.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса Ксенія Мішина, яка розлучилася зі своїм обранцем з шоу "Холостячка" Олександром Эллертом, заінтригувала кадрами після зйомок нового фільму. Як зівестно, артистка оголосила про свій новий статус не так давно, але відмовилася говорити про це на публіку.

Після цього зірка поринула повністю в роботу і приступила відразу до кількох зйомок. Не секрет, що зірка любить свою роботу, тому рідко буває вдома. Після Нового року Мішина також продовжила зніматися в новій кінокартині, заради якої приїжджала на майданчик о п'ятій ранку.

А пізно вночі зірок показала, як епічно завершуються її зйомки і як балують її колеги. Причому йшла вона не просто так, а на руках у чоловіка, обличчя якого не видно. Також в якості подарунка їй піднесли значний букет рожевих троянд.

"Ну все, відпрацювала!"- пише Ксенія під кадрами.

Також Мішина, поділилася в Instagram милим фото і заговорила про ворожіння перед Різдвом.

На фотографії Ксенія відображена в затишній кімнаті, вона вмостилася на диванчику і витончено позує фотографу. Перед камерою зірка з'явилася в простому домашньому образі-темних лосинах і сірому светрі, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий легкий і мила посмішка.

Нагадавши, Ксенія Мішина на емоціях несподівано звернулася до Собчак: "як ви це терпіли?".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала їжу, яку привозять на знімальний майданчик: "З'їсти це просто неможливо".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина зганьбилася на шоу з Меладзе, подробиці:"я дико розплакалася".