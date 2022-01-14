Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и строит карьеру в России, анонсировала возвращение в Украину со своими концертами.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ани Лорак опубликовала фото, на котором позировала в красивенном платье из перьев. Миниатюрный наряд сделал акцент на талии артистки, засветив стройные ножки.

«Дорогие мои, с нетерпением жду встречи с вами. #ШоуTheBestUkraine, скоро!», - подписала фото артистка, эффектно анонсировав концерты в Харькове, Запорожье и Херсоне, которые состоятся в мае 2022 года.

В комментариях звезде оставили массу отзывов. Украинские поклонники заждались свою любимицу.

«Вы не представляете, как мы вас ждали и скучали! Музыка вне политики. Вы - любовь», «Наконец-то! Украина так ждала долгожданный тур! Когда будет Киев, Каролиночка?», «Как же я рада, что Вы можете вернуться домой», «Ну всё. Дива вернулась домой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак в миниатюрном топе продемонстрировала, ради чего тренировалась: кадры из зала.

Еще Politeka писала, что Ани Лорак в эффектном наряде рассказала, как проводит зимние дни: "Готовим много сюрпризов".

Также Politeka сообщала, что маленькая дочь Ани Лорак вышла на сцену вместе с артисткой: "Голос почти как у...".