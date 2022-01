10-річна дочка Ані Лорак вийшла на сцену разом з мамою та показала, на що здатна: "Ошаліти, голос майже як у…"

Відома співачка Ані Лорак вийшла на сцену разом зі своєю 10-річною дочкою Софією та заспівала святкову пісню "All I want for Christmas is you".