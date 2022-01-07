Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома співачка Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), яка родом з українського міста Кіцмань у Чернівецькій області, опублікувала відео, де вона разом зі своєю 10-річною дочкою Софією від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу співає пісню "All I want for Christmas is you".

"З Різдвом🎄 Миру та добра кожному будинку. Кохання та тепла в наші серця❤️🙌🏼", - написала Ані Лорак.

Як бачимо, і Ані Лорак, і 10-річна Софія були одягнені в красиві блискучі комбінезони.

У коментарях шанувальники зробили співачці та дівчинці багато коментарів і відзначили, що Софія співає не гірше за маму.

"Чудовий виступ! 🔥 Софія росте вашою копією 😍❤️", "З Різдвом! Чудовий виступ 😍❤️", "З Різдвом 🎄 Будьте щасливі ❤️ Сонечка така вже велика. Росте мамі на радість 🙏🏻 Миру та добра вам у будинок ✨👼🏼", "Як же гарно звучать ваші голоси разом😍 З Різдвом! 🙏🏻 Нехай вас оточує тільки любов та щастя, і найсвітліші люди 🙌🏼 Ми вас дуже любимо ❤️", "Зі святом! З Різдвом ❤️Улюблені дівчата, як гарно виступили 🔥😍", "Ошаліти, голос майже як у мами 🔥😍", "Оу, підростає нова зірочка 🙌❤️", - написали в мережі.

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