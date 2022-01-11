Відома українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в основному в Росії, розповіла про те, як для неї почався 2022 рік.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. В ньому Лорак зізналася, що її новорічні канікули цього року тривали недовго. Так, за словами співачки, зараз вона вже щосили зайнята роботою.

"Дорогі мої, як ви? Як настрій? Як початок року? Я вже в роботі. Готуємо багато сюрпризів", - заінтригувала шанувальників Лорак.

Цей пост вона супроводила своїм новим знімком. На фото співачка позувала в ефектному чорному вбранні з відкритими плечима і безліччю «порізів» на рукавах і штанинах.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її поста.

"яка ви красива, Кароліночка! з нетерпінням чекаємо ваших сюрпризів!", "Ви така красива скучили за вашими фотографіями!", "який у вас образ незвичайний", "як вам йде чорний колір. Наша богиня", - пишуть люди.

Нагадаємо, 10-річна дочка Ані Лорак вийшла на сцену разом з мамою і показала, на що здатна.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак у крихітному топіку показала, заради чого тренувалася перед святами.

Також Politeka писала, що Ані Лорак в пір'ї і блискітках заметушилася щодо вбрання на Новий Рік.