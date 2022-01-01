Ані Лорак може похвалитися дійсно яскравими образами, а для цього багато тренується, останнім часом вона вирішила показати, що для цього робить.

Як пише Politeka.net, українська співачка, яка вже давно живе і виступає в РФ, часто показує в Instagram досить яскраві вбрання, які приміряє для своїх концертів. Лорак дуже багато вкладає в свою зовнішність, тому моложавий зовнішній вигляд є найкращою нагородою для артистки.

Вона також любить показувати, що фігуристі вигини отримала не просто так – це результат старанних тренувань, годин роботи над собою і її любові до спортзалу. У Кароліни є свій зал, де вона займається перед концертами і тоді, коли приводить себе у форму.

Раніше вона навіть розкрила секрет своїх занять вдома:

"Щоранку я починаю з простого тренування: обов'язкова розминка, щоб налаштувати м'язи на «робочий лад». Присідання для пружних сідниць: 3 підходи по 20 разів. Прес – 40-50 разів. Стрибок. Ноги на ширині плечей, в процесі вистрибування руки піднімаються вгору. Віджимання від підлоги - 20 разів. Після тренування-контрастний душ. Потім-легкий сніданок. Це може бути вівсянка на воді з ложкою меду або, наприклад, яєчня».

Також раніше ми писали, як Лорак вирішила поміркувати на тему підбору образу для Нового року.

"Ви вже вибрали, в чому будете зустрічати Новий Рік? Чи важливий вибір одягу до святкування?",- поцікавилася співачка у своїх шанувальників.

На знімку сама Ані позувала у вельми ефектному вбранні. На ній було коротке чорне плаття з рукавами і асиметричною блискучою драпіруванням. Один з рукавів вбрання був щедро прикрашений пір'ям.

Нагадавши, Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала, як проводить час з 10-річною дочкою перед Новим роком.

Також Politeka писала, що Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото.