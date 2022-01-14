Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Кухар опубликовала фото, которое свело с ума ее поклонников. Звезда лежала на шелковых простынях и выглядела просто великолепно.
«Самые сильные люди — нашедшие себя…Убитые и воскрешенные несчитанное количество раз своей внутренней борьбой, они излучают простоту, оставаясь при этом сложным механизмом, который не по зубам», - процитировала Екатерина Кухар Хоффманна.
В комментариях артистке оставили массу теплых отзывов.
«Какая красивая», «Богиня во плоти», «Выглядите невероятно», «Роскошная женщина», - пишут пользователи сети.
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Также 39-летняя Екатерина Кухар пококетничала с молодым красавцем, который написал ей в комментариях «А законно быть такой красивой?».
«Кружите меня в преддверии 40ка, кружите!», - отшутилась Кухар.
Кокетство не обошло и известного ведущего Андрея Беднякова, который написал: «Я тоже всегда с таким видом просыпаюсь».
"Мне даже кажется с более уложенными волосами", - ответила Кухар.
Напомним, что Кухар похвасталась отдыхом с детьми в Ницце: «В этом году...».
Еще Politeka писала, что Александр Стоянов внезапно заговорил об уходе со сцены: "Я уже несколько лет...".
Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар дала наставления украинцам из Франции: "Давайте пообещаем…".