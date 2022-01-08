Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею в шоу "Танці з зірками", поділилася на своїй сторінці в Instagram дивовижними фото з французьких Альп, а також дала настанови своїм шанувальникам.

На одному з фото Катя позує одна, вона присіла на лавку на високій набережній і милується фантастичним гірським пейзажем. Перед камерою зірка з'явилася в довгому чорному пуховику, її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і натхнених вигляд. На ще одному з фото балерина прогулюється з дітьми по пляжу біля самого моря.

У підписі до фотографій Кухар написала: "Давайте дещо пообіцяємо собі в новому році: якщо обіймати, то міцно; якщо любити, то до запаморочення; якщо цілуватися, то до ранку; якщо відчувати, то до мурашок; цінувати себе і берегти свої кордони. Якщо вже жити цю жити, то наповнювати її до країв – красою щастям, мріями і робити це невимушено і легко!".

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