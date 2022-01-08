Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є примою-балериною Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка, а також отримала звання народної та заслуженої артистки України. Зірка вже кілька років судить проект"Танці з зірками". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому сторіс Катя показала басейн, підписавши кадр:
"Цього року наша гастрольна подорож почалася з сонячного Сен-Жан-Кап-Ферра", - написала Кухар.
На ще одному сторіс Катя вже була з дітьми. Всі троє сиділи біля фігурки котика з різдвяною шапочкою.
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А на ще одному сторіс Кухар була з дочкою, а хлопчик, як можна зрозуміти, робив фото.
"Тіма тепер у нас головний по фото в сім'ї, тому що робить дуже красиві знімки", - написала Кухар.
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