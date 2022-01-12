Чоловік української прима-балерини Катерини Кухар, судді "Танців з зірками", прем'єр балету Олександр Стоянов раптово заговорив про відхід зі сцени.

Катерина Кухар виступає в парі з Олександром Стояновим з самого початку творчого шляху останнього, пише Politeka.net. Дует навіть відзначив лондонський балетний критик Меггі Фоер, яка назвала його найкрасивішою балетною парою Європи. Вистави артистів проходять з аншлагом, де б вони не знаходилися, в тому числі в Німеччині, Мексиці та США.

У новому пості Instagram прем'єр несподівано заїкнувся про відхід зі сцени, розмістивши відео з дружиною. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Ці відчуття не передати словами!

Це наркотик, без якого не може жити артист!

Особисто я, вже кілька років кажу собі, що це мій останній сезон…

Але сцена так і вабить...", - написав артист, зазначивши, що так відбувається вже 15 років.

"Хлопці, кинути палити, в порівнянні з тим, щоб залишити сцену і оплески глядачів — це як «два пальці»...)", - написав чоловік Катерини Кухар.

"👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏Браво!!!", "🔥🔥🔥🔥", "😍❤️🔥👏", - прокоментували користувачі Мережі.

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