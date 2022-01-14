Как пишет Politeka.net, звездное семейство Юрия Горбунова и Кати Осадчей отправилось на отдых в экзотический Тайланд. Звезды не устают делиться своими впечатлениями от поездки, публикуя яркие фото. Вместе с телеведущими отдыхает их сын Иван.
На свежем фото Катя Осадчая предстала в свободном белом сарафане. Подобные наряды часто выбирают беременные, поэтому звезду стали вновь подозревать в интересном положении. Красотка позировала босая на камнях, впечатлив своим видом.
«Лучшие декорации для Старого Нового Года, за елкой не скучаю», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу теплых отзывов и комплиментов.
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«Какое просторное платье, что вы скрываете?», «Какой красивый вид», «Лучшие декорации для всего года)», «Какая милая», «Катюша, вы прекрасно выглядите», «Невероятная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Катя Осадчая в розовых шортиках похвасталась роскошной фигурой после родов: "Какая прекрасная".
Еще Politeka писала, что Осадчая внезапно засветилась в "беременном" платье: кадры.
Также Politeka сообщала, что Катя Осадчая в красном купальнике взялась за весло: "Везу...".