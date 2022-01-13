Відома телеведуча Катя Осадча вразила кадром з відпочинку в Таїланді, на якому позує в сміливому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча, яка одружена з шоуменом Юрієм Горбуновим, порадувала шанувальників теплим знімком з відпочинку в Таїланді.

На новій фотографії Котити зображена на пляжі, вона стоїть босими ногами на піску, а за її спиною видно соковиту екзотичну зелень. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в легкому пляжному образі - коротких рожевих шортиках і ліфчику від купальника без бретелей. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру телезірки через близько пів року після пологів. Волосся Каті зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Осадча написала: "Цікава властивість свідомості – про зиму вдома забуваєш миттєво, повне відчуття, що літо зараз скрізь". Шанувальники тут же почали писати телеведучої компліменти в коментарях: "Чудова", "Дуже красива", "Яка прекрасна", "Красуня", "Гарного відпочинку".

Нагадаємо, Осадча засвітила Горбунова в плавках на пляжі і не тільки: "Я люблю за...".

Як повідомляла Politeka, Осадча в роздільному купальнику приголомшила фігурою після третіх пологів: "Без тисячі фільтрів і фотошопів".

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